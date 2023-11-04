Слизни расползутся от этого самодельного спрея: уловка опытных дачников

Избавиться от брюхоногих можно без агрессивной химии

Борьба с вредителями – главная задача для дачников, которая остается актуальный едва ли не круглый год. Массу неприятностей могут доставлять слизни, поедая листья растений.

Чтобы избавиться от слизней, обратите внимание на такую себе чесночную уловку опытных дачников. Советом делится Express.

Так, эффективным, но полностью натуральным методом против слизней станет использование чеснока. На основе популярного овоща готовят раствор, которым обрабатывают сад, огород или двор.

Чтобы сделать спрей для отпугивания слизней, отварите пару свежих головок чеснока в 2 л воды (достаточно 10 минут на плите). После того, как жидкость остыла, процедите ее в бутылку с распылителем. Желательно развести концентрат с водой.

Рекомендуется поливать растения чесночным раствором каждый вечер. В случае дождливой погоды необходимо повторят манипуляцию. Натуральный хак с легкостью избавит вас от проблемы с брюхоногими.

Стоит признать, что слизни атакуют не только растения на дачном участке, а и могут проникать в помещения. Чтобы избавиться от слизней в погребе, попробуйте необычный трюк, о котором мы писали ранее.