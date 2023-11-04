WD-40, санитайзер и масло: как простые вещи могут облегчить жизнь зимой
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Согласится на полезное зимой даже кошачий наполнитель для туалета
До первых морозов в Украине осталось недолго, так что стоит подготовиться. Но если вы столкнулись с проблемой внезапно, то на помощь могут прийти зимние лайфхаки с подручными материалами.
"Телеграф" собрал пять способов использования необычных вещей и веществ в борьбе с последствиями зимы. Часть из них есть в домах почти каждого украинца.
Зимние лайфхаки на каждый день
- Если нужно почистить снег, американцы советуют сбрызнуть свою лопату антипригарным спреем для приготовления пищи, прежде чем использовать ее, чтобы снег не прилипал к ней. Но немногие знают, что основой таких спреев является обычное рапсовое масло, которое производится в Украине.
- Лед на замерзшей ручке двери можно растопить с помощью дезинфицирующего средства для рук или спирта. Этот способ можно использовать при замерзании кодового замка на подъезде.
- Спрей WD-40 может уберечь замочную скважину от замерзания.
- Если ваша машина застряла в снегу, кошачий наполнитель, высыпанный вокруг колеса может помочь вам выбраться из скользкого места.
- Чтобы окна автомобиля или гаража не замерзали, их можно обработать смесью уксус/вода 3:1. Это позволит избежать образования льда на окнах.
Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании пузырчатой пленки для утепления окон. Она прозрачна, но при этом может удержать тепло в помещении.