WD-40, санитайзер и масло: как простые вещи могут облегчить жизнь зимой

Согласится на полезное зимой даже кошачий наполнитель для туалета

До первых морозов в Украине осталось недолго, так что стоит подготовиться. Но если вы столкнулись с проблемой внезапно, то на помощь могут прийти зимние лайфхаки с подручными материалами.

"Телеграф" собрал пять способов использования необычных вещей и веществ в борьбе с последствиями зимы. Часть из них есть в домах почти каждого украинца.

Зимние лайфхаки на каждый день

Если нужно почистить снег, американцы советуют сбрызнуть свою лопату антипригарным спреем для приготовления пищи, прежде чем использовать ее, чтобы снег не прилипал к ней. Но немногие знают, что основой таких спреев является обычное рапсовое масло, которое производится в Украине. Лед на замерзшей ручке двери можно растопить с помощью дезинфицирующего средства для рук или спирта. Этот способ можно использовать при замерзании кодового замка на подъезде. Спрей WD-40 может уберечь замочную скважину от замерзания. Если ваша машина застряла в снегу, кошачий наполнитель, высыпанный вокруг колеса может помочь вам выбраться из скользкого места. Чтобы окна автомобиля или гаража не замерзали, их можно обработать смесью уксус/вода 3:1. Это позволит избежать образования льда на окнах.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании пузырчатой пленки для утепления окон. Она прозрачна, но при этом может удержать тепло в помещении.