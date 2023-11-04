Просто оставьте на подоконнике это: простой трюк против конденсата на окнах

Самодельный осушитель выручит вас и оставит окна сухими

В холодное время года многие сталкиваются с мокрыми окнами в домах и квартирах. Предотвратить накопление конденсата поможет осушитель воздуха, но если лишних средств нет, то воспользуйтесь доступной альтернативой.

Чтобы на окнах не было конденсата, просто поставьте на подоконник "ловушку излишней влаги". Об эффективном лайфхаке рассказывает Express.

Так, конденсат является проблемой в жилищах с недостаточной вентиляцией. Эксперты часто советуют приобрести осушитель, чтобы бороться с повышенным уровнем влажности в комнате. Не менее действенно сработает самодельный осушитель, сделанный из подручных материалов.

Вы сможете предотвратить конденсат на окнах, если разместите на подоконнике емкость с солью. Просто засыпьте около половины миски солью. Такой нехитрый трюк заменит вам магазинный осушитель воздуха. Однако не забывайте периодически менять наполнитель, ведь он будет становиться влажным. Результат хака вас приятно удивит, ведь соль обладает абсорбирующими свойствами, а это означает, что она может впитывать влагу и предотвращать образование конденсата, оставляя стекла сухими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в борьбе с конденсатом поможет уловка с эффектом "третьего стекла". Кроме того, простой трюк улучшит теплоизоляцию.