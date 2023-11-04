Сложите в пакет и отправьте в морозилку: как быстро высушить вещи в холода и не только

Способы быстро высушить большие и маленькие вещи

Сушка белья традиционным способом может стать большой проблемой осенью и зимой, когда за окном стоит преимущественно сырая и холодная погода. Но есть способ значительно ускорить время высыхания одежды.

Этот простой трюк будет особенно полезен при сушке полотенец, постельного белья или одеял, которым нужно много времени, чтобы высохнуть. Как пишет Onet, белье нужно просто переворачивать каждый час. На самом деле это дает удивительно хорошие результаты.

Та часть материала, которая находится снаружи, контактирует с воздухом и высыхает гораздо быстрее. А нижняя часть может оставаться влажной в течение долгих часов. Если использовать метод регулярных переворотов, вещи высыхают гораздо быстрее.

Есть еще один, не менее интересный способ ускорить высыхание одежды. Этот вариант больше подойдет для маленьких вещей. Хотя зимой, в морозные дни, его можно с успехом использовать и на больших одеялах, полотенцах и простынях. Для него нужна минусовая температура.

Просто сложите влажную одежду в пакет и положите в морозилку. В зависимости от температуры в вашем устройстве вам нужно подождать от нескольких минут до примерно часа. По истечении этого времени достаньте одежду. Она должна быть холодной, но сухой. Останется только погладить вещи.

Зимой это можно сделать, просто вывесив белье на морозе. Также стоит отметить, что минусовая температура – ​​отличный способ справиться с неприятными запахами или даже избавиться от плесени.

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