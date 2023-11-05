Решетка газовой плиты будет блестеть: какие два средства помогут в этом

Благодаря простым средства решетка снова будет как новая

Как б мы не старались поддерживать газовую плиту в чистоте, от регулярного приготовления пищи, она все равно грязнится. Жир и остатки пищи попадают на газовые конфорки и решетку, а сбежавшая жидкость может пролиться на плиту.

Обычно для очистки накопившегося жира на решетке требуется немало усилий и средств. Однако, существует секрет, упрощающий это занятие, информируют "Белновости".

Как очистить решетку газовой плиты от жира

Так, проще всего использовать духовой шкаф. Этот метод может быть более длительным по времени, однако сэкономит ваши усилия. Для этого необходимо поместить решетку в духовку, а под низ поставить миску с водой и двумя ложками уксуса. Пара с уксусом отлично влияет на загрязнения и удалить их после не составит никакого труда.

Также, с жиром отлично справляется горчица. Для этого необходимо развести ее водой и распределить по поверхности решетки. Через 15 минут можно приступать к очистке.

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