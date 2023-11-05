Очки больше не запотеют: натрите их одним из этих средств

Простые способы избавиться от конденсата на стеклах очков

Проблема с запотеванием очков становится особо актуальной осенью и зимой, когда при входе с холода в теплое помещение почти мгновенно теряется видимость.

Очки запотевают из-за образования конденсата, когда водяной пар от дыхания соприкасается с холодной поверхностью линз. Пар преобразуется в капельки жидкости, которые и создают запотевание. С конденсатом на окнах можно бороться с помощью самодельных осушителей. А вот предотвратить запотевание очков можно, если периодически протирать линзы одним из четырех средств.

Картофель

Если натереть сырой картофелиной линзы, на них останется крахмалистый налет. Он будет предотвращать образование конденсата. В этом деле главное обработать всю поверхность стекол.

Мыло

Мыло оставит на поверхности линзы невидимую пленку, которая предотвращает образование конденсата. Кусковое мыло нужно вспенить в руках и аккуратно намылить линзы. Затем смыть остатки средства проточной водой. Капли воды нужно удалить сухой безворсовой тряпкой и дать очкам подсохнуть. Если на стеклах вдруг остались разводы, воспользуйтесь безворсовой салфеткой.

Пена или крем для бритья

Вместо мыла можно использовать косметику для бритья с глицерином в составе. Это вещество создает защитный слой на коже и на поверхностях. Нанесите немного средства с обеих сторон линз, а затем смойте водой. Дайте очкам высохнуть самостоятельно и протрите салфеткой из микрофибры.

Зубная паста

При использовании этого средства убедитесь, что паста не содержит абсорбирующих компонентов. Нанесите ее на линзы, а затем смойте и протрите поверхности сухой тканью без ворса.

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