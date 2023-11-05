Урожай увеличится втрое: чем подживить грядки под картофель и что нужно сделать уже в ноябре

Аграрии дали подсказки, как увеличить урожай картошки

Когда урожай с огорода уже собран, не спешите расслабляться, так как даже в ноябре найдется работа по хозяйству. Так, в последний месяц осени можно заняться удобрением огорода, чтобы в следующем сезоне собрать тройной урожай.

Как оказалось, ноябрь — идеальное время, чтобы подготовить компост для удобрения огорода под картофель и другие культуры, пишет tsn.ua. И делается такое удобрение очень просто.

Как сделать компост в домашних условиях

Для начала соберите все необходимые составляющие для компоста. Подойдут сухие листья плодовых деревьев, кроме орехов, ветки, трава, ботва от растений, органические отходы и даже куски картона.

Выкопайте яму для укладки компоста. Сложите в эту яму слоями все подготовленные материалы. Там они постоянно будут разлагаться, превращаясь в полезное удобрение.

Время от времени поливайте яму водой и вентилируйте, перемешивая все составляющие компостной ямы.

Перед морозами компостную яму следует накрыть — для этого подойдет и сухая трава, и даже куски картона или пленки. Так тепло и влажность остануться внутри.

Весной вы получите натуральное органическое удобрение, которое идеально подойдет для грядок под картофель и другие культуры. Подобное удобрение может увеличить урожай втрое.

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