Получите небывалый урожай: как правильно обрезать виноград осенью
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От обрезки зависит, какой урожай даст виноград в следующем сезоне
Обрезка — обязательная осенняя процедура для винограда. От ее своевременности и правильности зависит состояние куста и его урожайность в следующем сезоне.
Опытные дачники не спешат обрезать виноград с приходом календарной осени. Процедуру проводят после первых небольших заморозков, когда с побегов уже облетит листва. Чаще всего этот период припадает на ноябрь. В это время лоза прекращает древеснеть. В удалении нуждаются все части, которые не успели вызреть.
Чтобы правильно определить место среза, нужно взять верхушку лозы рукой. Она должна быть холодной и влажной, ее и нужно удалить. Сухую и теплую на ощупь часть лозы нужно оставить.
Из нескольких побегов, которые растут из одного места, лучше всего оставить наиболее сильный, а остальные – удалить. Так, на лозе оставляют 3-4 молодых побега нынешнего года. Обрезку нужно проводить так, чтобы оставалось 1-2 см над живой почкой. На второй и последующие годы куст обрезают по тому же принципу.
После процедуры обрезанные лозы связывают в пучок и сворачивают его кругом с помощью веревки или проволоки.
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