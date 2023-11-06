Как экономно топить дом дровами: воспользуйтесь этим простым способом

Полезные советы для обладателей дровяного камина в доме

Для кого-то камин — элемент декора в доме, а кто-то пользуется им для обогрева дома. Чтобы камин давал хорошее тепло, следует использовать правильную древесину. Для этого лучше всего подходят дрова из лиственных пород деревьев. Поленья должны быть хорошо высушены. А вот поджигают их дровами, которые быстро горят и становятся особенно горячими — из сосны или ели.

Кроме того, важную роль играет способ розжига камина — снизу вверх (как костер), либо сверху вниз. Оба они имеют свои преимущества и недостатки, но метод сверху дает больше тепла, меньше дыма и предполагает экономное использование дров.

Как топить дровами экономно

Сначала сложите четыре-шесть бревен среднего размера крест-накрест друг на друга.

Сверху положите растопку. Укладывайте ее в несколько тонких слоев — так тонкие палочки будут гореть дольше, и пламя будет легче распространяться на поленья.

Поместите сверху один или два предмета для разжигания огня. Это могут быть щепки, бумага.

Затем полностью откройте регулятор воздуха. Когда огонь разгорится должным образом, снова уменьшите подачу воздуха.

Добавляйте дрова только тогда, когда в камине останется только слой углей.

Недостатком этого метода является то, что для разжигания хорошего огня может потребоваться больше времени. Но немного попрактиковавшись можно делать это быстрее.

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