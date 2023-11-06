Расплодник для вредителей: почему нельзя оставлять опавшие листья в саду

Это распространена ошибка многих дачников

После сбора урожая поздней осенью может показаться, что все работы на даче, огороде и в саду завершены. Как бы не так. Осенью нужно позаботится о сборе опавших листьев в вашем саду. Мы уже рассказывали, что за сжигание сухостоя и листьев можно получить штраф, а сегодня делимся, почему не нужно оставлять опавшие листья под деревьями в саду.

Как оказалось, это распространенная ошибка многих дачников. Люди думают, что опавшие листья перегнивают и станут удобрением, пишет Ukr.Media. Однако, бывает так, что куча листев под деревом становится расплодником для вредителей, которые потом позарятся на ваш урожай.

Почему нельзя оставлять листья в саду

Куча опавшей листвы — идеальное теплое и влажное место для размножения личинок, улиток и некоторых насекомых-вредителей. Они могут не только непосредственно вредить растениям и деревьям, но и распространять бактерии, грибки и разные болезни.

Опавшие листья, которые ковром лежат под деревом могут стать барьером, который ограничит доступ к корням деревьев. Это может привести к пересыханию, а в худшем случае гибели дерева.

Не стоит оставлять листья еще и с эстетической точки зрения. Это сейчас они могут выглядеть красиво и ярко, однако уже совсем скоро опавшие листья превратятся в неприятную коричневую квашу с мерзким запахом.

Ранее "Телеграф" рассказывал про три способа с пользой избавиться от опавших листьев. Только не сжигайте и не выбрасывайте сухостой и листву.