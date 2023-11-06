Укр

14 предметов в гардеробе: как тепло одеваться зимой, чтобы не замерзнуть

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Ребенок с мамой катаются на санках
Ребенок с мамой катаются на санках. Фото Pixabay

Все зависит от склада вещей

Иногда мороз во время зимы на улице может доставать "до костей". Есть несколько способов, которые помогут согреться на улице, но в большинстве случаев играет роль выбор правильной одежды или ее количества.

Гардероб украинца в холодное время года должен состоять из 14 категорий одежды и большинство из них должно быть изготовлено из натуральных тканей. Семейный врач Анна Серова рассказала в Instagram, как правильно подобрать одежду к зиме.

Базовые правила для выбора зимней одежды

  1. Основной слой одежды может состоять из тканей, отводящих влагу и согревающих, не вызывая при этом повышенного потоотделения;
  2. Следует выбирать такую длину, чтобы можно было заправить в одежду;
  3. Рукав на куртке или пальто не должен быть широким. Если рукав широк, нужно под низ надеть водолазку или вещь, плотно прилегающую к коже.
  4. Выбирать варежки вместо перчаток – они лучше помогают удерживать тепло.
  5. На верхней одежде должен быть капюшон. Если нет – заменить шарфом. С помощью шарфа или бафа можно закрыть часть лица.
  6. Если человек не любит носить шапки, то эта одежда может быть заменена специальными наушниками, которые помогают держать руки в тепле.

По словам специалиста, из натуральных тканей лучше выбирать шелк или шерсть, а для теплоизоляции (среднего слоя) подойдет флис. Для верхней одежды можно выбрать пальто или удлиненную куртку с капюшоном.

Что касается низа, то на ноги следует надеть шерстяные носки, тонкие леггинсы (чтобы одеть под брюки, когда очень холодно) и ботинки с подкладкой и/или водонепроницаемую обувь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем во время блэкаутов можно заменить свечу или фонарик.

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#Одежда #Тепло #Лайфхак