Старый запах в квартире исчезнет без следа: безотказный лайфхак для дома

Приложив немного усилий, вы быстро избавитесь от зловония

Если вы читаете эту статью, значит о проблеме стойкого неприятного запаха в доме знаете уже не понаслышке. Это может быть как запах сырости, так и характерное амбре, которое формируется в квартире, где проживал пожилой человек — так называемый "бабушкин" запах. Конечно, обычная уборка кухни и других комнат решает вопрос — но лишь на некоторое время.

Прежде всего давайте разберемся, почему появляется старый запах в квартире. Это необходимо, чтобы понять, как устранить причину проблемы, а не только бороться с ее следствием.

Почему у человека появляется старческий запах — физиология

Этому способствует несколько факторов, обусловленных биохимическими процессами:

накопление токсинов и шлаков в организме;

снижение иммунитета кожи и размножение на ней бактерий;

изменения в работе потовых и сальных желез;

реакция на медикаменты.

Постепенно это зловоние пропитывает все вещи, находящиеся в доме. Также оно впитывается в шторы, тюли и обои — потому приготовьтесь к генеральной уборке.

Как убрать запах старости в квартире — подготовка и лайфхак

Освободите помещение от всех старых ненужных вещей — книг, газет, журналов, которыми наверняка забиты тумбочки и полки. В том числе, и от старой одежды. Бумагу сдайте в пункт приема или вынесите в контейнер для вторсырья, а одежду отдайте в волонтерские центры.

Далее следуйте таким рекомендациям:

Снимите и выстирайте с кондиционером для белья шторы, тюль, занавески.

Перестирайте покрывала и весь текстиль, который вы оставляете для пользования.

Сдайте в химчистку одеяла и подушки — в них запах может концентрироваться чуть ли не сильнее всего.

Обработайте специальным моющим средством матрасы, кресла, обивку всей мебели, ковры в случае их наличия.

Во время уборки и не только открывайте настежь окна, устройте сквозняк.

И обработайте все поверхности раствором, приготовленным из воды, уксуса и хозяйственного мыла. Влейте две ложки уксуса (столовых) и одну ложку жидкого мыла в три литра воды и протрите все, включая обои, хорошо смоченной и хорошо выжатой тряпкой. Для пола приготовьте такой же раствор, но без мыла.

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