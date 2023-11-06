Укр

Старый запах в квартире исчезнет без следа: безотказный лайфхак для дома

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
776
Запах старости удерживают старые вещи
Запах старости удерживают старые вещи. Фото Freepik

Приложив немного усилий, вы быстро избавитесь от зловония

Если вы читаете эту статью, значит о проблеме стойкого неприятного запаха в доме знаете уже не понаслышке. Это может быть как запах сырости, так и характерное амбре, которое формируется в квартире, где проживал пожилой человек — так называемый "бабушкин" запах. Конечно, обычная уборка кухни и других комнат решает вопрос — но лишь на некоторое время.

Прежде всего давайте разберемся, почему появляется старый запах в квартире. Это необходимо, чтобы понять, как устранить причину проблемы, а не только бороться с ее следствием.

Почему у человека появляется старческий запах — физиология

Этому способствует несколько факторов, обусловленных биохимическими процессами:

  • накопление токсинов и шлаков в организме;
  • снижение иммунитета кожи и размножение на ней бактерий;
  • изменения в работе потовых и сальных желез;
  • реакция на медикаменты.

Постепенно это зловоние пропитывает все вещи, находящиеся в доме. Также оно впитывается в шторы, тюли и обои — потому приготовьтесь к генеральной уборке.

Как убрать запах старости в квартире — подготовка и лайфхак

Освободите помещение от всех старых ненужных вещей — книг, газет, журналов, которыми наверняка забиты тумбочки и полки. В том числе, и от старой одежды. Бумагу сдайте в пункт приема или вынесите в контейнер для вторсырья, а одежду отдайте в волонтерские центры.

Далее следуйте таким рекомендациям:

  • Снимите и выстирайте с кондиционером для белья шторы, тюль, занавески.
  • Перестирайте покрывала и весь текстиль, который вы оставляете для пользования.
  • Сдайте в химчистку одеяла и подушки — в них запах может концентрироваться чуть ли не сильнее всего.
  • Обработайте специальным моющим средством матрасы, кресла, обивку всей мебели, ковры в случае их наличия.
  • Во время уборки и не только открывайте настежь окна, устройте сквозняк.

И обработайте все поверхности раствором, приготовленным из воды, уксуса и хозяйственного мыла. Влейте две ложки уксуса (столовых) и одну ложку жидкого мыла в три литра воды и протрите все, включая обои, хорошо смоченной и хорошо выжатой тряпкой. Для пола приготовьте такой же раствор, но без мыла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от чего улетучится даже самый стойкий запах с ковровых поверхностей. Читайте в следующей статье, как убрать неприятных запах с ковра.

Теги:
#Советы #Уборка #Лайфхак #Полезное