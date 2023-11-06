Что положить в стиральную машину, чтобы быстро высушить вещи: необычная хитрость

Мало кто знает о таком лайфхаке

Бывает так, что экстренно нужно высушить только что постиранную вещь, а сушильной машины дома нет. На помощь придет обычная стиралка, в которую нужно положить всего один предмет. Мы уже рассказывали, как сушить вещи осенью и зимой, а сегодня делимся советами, как быстро высушить только что постиранные вещи.

Как оказалось, в сушке вещей поможет ваша же стиралка, пишет unian.net. Нужно всего лишь положить в барабан махровое полотенце, а можно и не одно.

Как быстро высушить вещи

После стирки, достаньте из машины постиранные мокрые вещи, возьмите то, что нужно экстренно высушить в первую очередь и бросьте обратно в барабан. А следом отправьте сухое махровое полотенце или даже несколько. Затем выставьте в машине режим интенсивного отжима. Вращаясь в барабане, мокрая вещь отдаст всю влагу сухому полотенцы и вы достанете ее практически сухой. В конце, если нужно, можно досушить еще и утюгом.

Еще один способ ускорить сушку вещей, это использование радиатора. Однако, ни в коем случае не вешайте вещи на сам радиатор. Нужно вешать мокрую стирку около него на спинку стула или на вешалке. То же и с обычными батареями в доме — не вешайте одежду прямо на батарею, а лучше около нее, чтобы была циркуляция воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро высушить вещи с помощью морозилки. Даже толстая одежда высохнет очень быстро.