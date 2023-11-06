Не было денег даже на одежду: какие украинские фамилии говорят о бедных предках

Есть фамилии, которые указывают на бедное происхождение

Фамилии украинцев могут многое рассказать об их предках, но иногда это раскрывает не самые приятные детали жизни прошедших поколений. Например, в 17-18 веках бедность не была чем-то необычным, а некоторые люди даже не имели средств, чтобы прикрыть свое тело одеждой.

Как информирует объединение Краевед им. Василия Ивановича Маслова, такие люди обычно получали прозвища "Голик", "Голяков" или "Голыш", что явно указывает на низкий социальный статус.

Впрочем, есть и другие фамилии, которые указывают на то, что денег у ваших предков было немного. В их числе:

"Бидняк" и вариации — самое очевидное прозвище, которое говорит об отсутствии материальных благ у людей, его получившем;

"Холоп" и вариации — невольник или простолюдин, который не имел своего имущества или находился на дне социальной иерархии. Обычно оно считалось унизительным и возникало как некая "метка" для всей семьи;

"Горбач" и вариации — происходит от названия простых работников или крестьян, которые "горбатились" на тяжелой физической работе, что нередко приводило к заметным последствиям для здоровья;

"Боржнык" и вариации — указывало на наличие у человека множества долгов, что зачастую вело к плохой репутации в социуме;

"Сирота" — прозвище для детей, которые потеряли родителя или родителей, а поскольку в те времена заработать на жизнь было не так уж и просто, то зачастую это также указывало на плохое материальное положение человека.

"Злыдар" и вариации — слово использовалось для описания плохих условий жизни, а потому о высоком статусе оно точно не говорит.

"Батрак" и вариации — слово использовалось для описания низкооплачиваемых работников, которые выполняли грязную и тяжелую работу на участке богатых землевладельцев;

"Мужик" и вариации — это слово использовалось для описания крестьян или простых людей со скромными доходами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по фамилии можно определить, к какой национальности относился основатель семьи.