Аромат богатого дома: как создать приятный запах в квартире быстро и легко
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Рассказываем, что поможет ароматизировать воздух в помещении
Если вы искали информацию о том, как наполнить дом приятным ароматом, вы попали туда, куда нужно. Никому не нравится неприятный запах в квартире — конечно, его можно убрать с помощью простого ароматизатора, даже сделанного самостоятельно.
Такая мера эффективно поможет решить вопрос быстро и легко. Ниже мы расскажем о том, как сделать так, чтобы в комнате пахло кофе и других способах улучшить аромат в помещении.
Как сделать, чтобы в квартире приятно пахло — рекомендации
В первую очередь, устраните источники неприятного запаха:
- уберите из холодильника испортившееся продукты и поставьте на полку блюдце с содой, чтобы впитались запахи;
- вынесите мусорное ведро и вымойте его с моющим средством или содой с уксусом;
- проведите инспекцию ванной комнаты, вытрите насухо влажные места и замените несвежие полотенца;
- хорошо проветрите помещение;
- удалите возможные запахи из канализации и предотвратите их появление.
Закипятите в кастрюле воду с ароматными травами, апельсиновыми корками или фруктами (сухофруктами). Позже вы сможете угостить остывшим компотом гостей или выпить его сами.
Чтобы в квартире пахло кофе, прокалите зерна на сухой сковороде. Обжаренные кофейные зерна рассыпьте по небольшим емкостям и расставьте по комнатам.
Если же вы располагаете временем, вымойте полы. Это освежит воздух в помещении.
Чем мыть полы, чтобы был приятный запах — домашние средства
Вы можете добавить в воду:
- эфирное масло или настойку эвкалипта;
- кондиционер для белья;
- яблочный уксус.
Подготовьтесь заранее и купите средство для мытья полов или универсальное средство для уборки всей квартиры. Так вы сможете выбрать запах, который будет держаться в вашем жилище после уборки.
Что купить для приятного запаха в квартире — список
Чтобы ароматизировать воздух в помещении, вы можете приобрести:
- специальный диффузор;
- ароматическую лампу;
- благовонные палочки;
- спрей;
- полотняные или бумажные ароматические саше с желаемым наполнителем.
Не забывайте, что ароматизаторы дают быстрый, но краткосрочный эффект. Они просто на какое-то время маскируют запах квартиры, который исходит от мебели, ковров, обоев и штор.
А чтобы в доме приятно и дорого пахло без дополнительных усилий, необходимо устранить причину возникновения амбре. Читайте в следующей статье, как избавиться от запаха старости — или просто улучшить аромат своего жилища.