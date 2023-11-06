Аромат богатого дома: как создать приятный запах в квартире быстро и легко

Рассказываем, что поможет ароматизировать воздух в помещении

Если вы искали информацию о том, как наполнить дом приятным ароматом, вы попали туда, куда нужно. Никому не нравится неприятный запах в квартире — конечно, его можно убрать с помощью простого ароматизатора, даже сделанного самостоятельно.

Такая мера эффективно поможет решить вопрос быстро и легко. Ниже мы расскажем о том, как сделать так, чтобы в комнате пахло кофе и других способах улучшить аромат в помещении.

Как сделать, чтобы в квартире приятно пахло — рекомендации

В первую очередь, устраните источники неприятного запаха:

уберите из холодильника испортившееся продукты и поставьте на полку блюдце с содой, чтобы впитались запахи;

вынесите мусорное ведро и вымойте его с моющим средством или содой с уксусом;

проведите инспекцию ванной комнаты, вытрите насухо влажные места и замените несвежие полотенца;

хорошо проветрите помещение;

удалите возможные запахи из канализации и предотвратите их появление.

Закипятите в кастрюле воду с ароматными травами, апельсиновыми корками или фруктами (сухофруктами). Позже вы сможете угостить остывшим компотом гостей или выпить его сами.

Чтобы в квартире пахло кофе, прокалите зерна на сухой сковороде. Обжаренные кофейные зерна рассыпьте по небольшим емкостям и расставьте по комнатам.

Если же вы располагаете временем, вымойте полы. Это освежит воздух в помещении.

Чем мыть полы, чтобы был приятный запах — домашние средства

Вы можете добавить в воду:

эфирное масло или настойку эвкалипта;

кондиционер для белья;

яблочный уксус.

Подготовьтесь заранее и купите средство для мытья полов или универсальное средство для уборки всей квартиры. Так вы сможете выбрать запах, который будет держаться в вашем жилище после уборки.

Что купить для приятного запаха в квартире — список

Чтобы ароматизировать воздух в помещении, вы можете приобрести:

специальный диффузор;

ароматическую лампу;

благовонные палочки;

спрей;

полотняные или бумажные ароматические саше с желаемым наполнителем.

Не забывайте, что ароматизаторы дают быстрый, но краткосрочный эффект. Они просто на какое-то время маскируют запах квартиры, который исходит от мебели, ковров, обоев и штор.

А чтобы в доме приятно и дорого пахло без дополнительных усилий, необходимо устранить причину возникновения амбре. Читайте в следующей статье, как избавиться от запаха старости — или просто улучшить аромат своего жилища.