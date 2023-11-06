Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле: вы точно этого не знали

Конечно, в нем можно хранить кухонные принадлежности. Но это не единственный вариант

Для многих хозяек и хозяев нижний ящик внизу плиты не несет никакой другой функциональной нагрузки, кроме как место, куда можно сложить несколько сковородок или крышек. Конечно, после того как отмыли их от нагара и жира.

На самом же деле его предназначение совсем иное. В этом материале мы расскажем, для чего нужен ящик внизу газовой плиты.

Что хранить в ящике под духовкой — полезные идеи

Чтобы этот элемент не был просто пустым пространством, в нем можно держать:

продукты — сахар, соль, соду, специи и т.д.;

посуду — столовые приборы, стаканы, рюмки, тарелки, блюдца, одноразовую посуду;

кухонные полотенца, салфетки;

пакеты, упаковочную бумагу, фольгу, пергамент, пищевую пленку.

Это дополнительное удобное и доступное место, защищенное от пыли. Из него можно легко и быстро достать те предметы, которые должны быть у вас всегда под рукой. Особенно, если у вас в кухне мало места.

Для чего нужен ящик под духовым шкафом — мало кто знает

Если же вы не хотите использовать ящик под плитой для хранения различных кухонных принадлежностей, вас может заинтересовать вторая функция, которую он может выполнять. Проверьте руководство пользователя той модели плиты, которая у вас установлена. Во многих инструкциях его название сразу подскажет вам, для чего он нужен. "Ящик для подогрева" — пишут производители бытовой техники.

Температура в этом отсеке повышается во время приготовления пищи в духовом шкафу и сохраняется там длительное время. Поэтому, если вы не подаете блюдо к столу сразу, его можно поместить туда. Так ваш кулинарный шедевр не пересохнет и не пригорит в раскаленной духовке. Но и не так быстро остынет, как в случае, если просто достать его и оставить при комнатной температуре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты в холодильнике почти все хранят неправильно. Узнайте из следующей статьи, зачем нужны нижние ящики в холодильнике.