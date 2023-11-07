Очень милые: пять пород собак, не вызывающих аллергии

Не все гипоаллергенные собаки должны быть лысыми

Собаки могут быть хорошими друзьями или преданными домашними питомцами. Однако некоторые люди сталкиваются с тем, что имеют проявления аллергии рядом с собаками. Вызвать их могут как шерсть, так и собачья перхоть и слюна.

В Американском клубе собаководства отмечают, что на 100% гипоаллергенных пород не существует. Однако есть такие виды собак, которые вызывают меньше аллергии. Пока учёные исследуют механизмы. К породам, считающимся гипоаллергенными, чаще всего относят мало линяющих или лысых собак. Но среди представителей очень пушистые. В лидерах среди таких — пудели, йоркширские терьеры, бишон фризе, мальтийские болонки и шнауцеры.

Пудель

Некоторых пуделей выстригают фигурно, а некоторым просто укорачивают шерсть для комфорта собаки

Наиболее узнаваема из всех гипоаллергенных пород собак. Пудели бывают разного размера от тоев с ростом до 26 см до больших с 50-65 см в холке, но независимо от размера эти собаки невероятно умны и семейны. Если его не стричь – шерсть придется расчесывать.

Йорки

Йоркширских терьеров часто украшают

Йоркширские терьеры известны как одна из лучших гипоаллергенных пород собак. Йорки мало линяют, им нужен только регулярный уход, чтобы выглядеть как можно лучше. Они резвы, требуют внимания. Стандартные размеры – до 20 см в холке.

Бишон фризе

Бишон фризе инода напоминают игрушку

Волосы у бишон фриз постоянно растут, а не выпадают, поэтому, хотя ей нужен регулярный уход, чтобы выглядеть изысканно, у нее также меньшая вероятность образования перхоти, переносимой в воздухе. Рост собаки 23 – 30 см в холке.

Мальтийская болонка

Щенку мальтийской болонки можно стричь или отращивать волосы

Эта собака имеет исключительно белую окраску, максимальная темность – цвета слоновой кости. Она не сильно линяет и не выделяет много перхоти. Рост самцов в холке – до 25 см, самки меньше.

Шнауцеры

Благодаря особому росту волос у шнауцеров интересное выражение морды

Шнауцеров есть несколько видов — цвергшнауцер (высота в холке 30-35 см), стандартный шнауцер (45-50 см) и гигантский (60-70 см). Эти собаки активны, целенаправленны и хорошо поддаются обучению.

Кроме вышеперечисленных пяти пород, к вызывающим меньше аллергию традиционно относят следующие виды собак: аффенпинчер, афганская борзая, американский голый терьер, басенджи, китайская хохлата, ирландский водяной спаниель, лаготто романьйоло, перуанская орхидея инков, ксолоицкуинтли.

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