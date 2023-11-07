Почему погибают комнатные растения и как их спасти: золотые правила цветовода

Все может быть довольно просто

Комнатные растения — отличный способ украсить и разнообразить интерьер, они создают уютную атмосферу и дают отдых глазам. Конечно, и в различной степени требуют внимания. Например, ухаживать за орхидеями бывает довольно сложно, уж очень капризна эта красавица.

И тем более обидно, когда ваши зеленые друзья непонятно почему начинают умирать. В этой статье мы рассмотрим две распространенные причины гибели комнатных растений.

Что убивает комнатные растения — главные факторы

Кроме болезней и ошибок в поливе, домашние цветы погибают по двум причинам:

нехватка света;

прямые солнечные лучи.

Листья комнатных растений, которые стоят в темном месте, начинают бледнеть, их структура слабеет. Сам цветок плохо растет и не цветет, совсем умирает при этом довольно редко. Но если он стоит в совсем плохо освещенном месте — где света меньше, чем минимально необходимо, — то может погибнуть. В основном, такими неподходящими местами являются углы больших комнат, холлы и коридоры без окон, куда не попадает солнечный свет.

И напротив, множество домашних растений не выносят прямых солнечных лучей даже в осенне-зимний период, когда температура воздуха не высокая. Их не нужно держать на подоконнике на солнечной стороне дома или на такой, где прямое солнце светит больше нескольких часов в день.

Что делать, если цветок начинает умирать — советы

В случае, если ваше растение стоит в плохо освещенном месте, перенесите его в более подходящие условия. В крайнем случае, если это невозможно, попробуйте устраивать ему "солнечные ванны" и ставить на свет на несколько часов в день. Еще лучше подержать его в хорошо освещенном месте около двух недель и периодически повторять эти действия. Альтернативный вариант — устроить искусственное освещение там, где он стоит.

Если же напротив, ваш цветок плохо себя чувствует на солнечном подоконнике, перенесите его в затененное место. В период летней жары даже те виды, которые прекрасно переносят открытое солнце, могут нуждаться в дополнительном затенении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие домашние растения настолько неприхотливы, что подойдут даже самым занятым цветоводам. Узнайте из следующей статьи, какие комнатные цветы можно долго не поливать и посмотрите на фото, как они красиво выглядят!