Самые теплые зимние носки: что лучше, традиционная шерсть или современные хайтек-материалы

Чаще всего производители используют сразу несколько материалов в составе

Не только куртки и пальто играют немаловажную роль в сохранении тепла и безопасности нашего тела при понижении температуры, но и носки. При выборе носков, особенно в зимний период, имеет значение материал, который вы выбираете.

Зимние носки могут быть изготовлены из синтетических материалов, таких как нейлон и эластан или из натуральных волокон, таких как мериносовая шерсть. В последнее время популярностью пользуются смешанные варианты, когда синтетическая нить прилагается к шерсти, чтобы обеспечить прочность и эластичность. Хлопок для зимы не очень подходит. Такие носки быстро впитывают пот и могут способствовать охлаждению ног.

Шерсть, особенно мериносовая, является хорошим изолятором, она мягкая и может быть водостойкой. Однако если носки сделаны из грубой шерсти, ноги могут чесаться. Мериносова такого эффекта нет, но она стоит дороже. Шерсть нуждается в особенностях при стирке. Больший процент шерсти обеспечит более высокий уровень тепла. Для спортивного или туристического использования в носках шерсть смешивают с синтетическими материалами.

Синтетические материалы, такие как нейлон, можно сочетать с лайкрой или эластаном в определенных частях носка, например, в арке подошвы или икроножной части, что делается для лучшей поддержки и амортизации. В частности, лайкра или эластан растягиваются, чтобы соответствовать форме вашей стопы. Другие волокна, такие как CoolMax, полиэстер и акрил, также используются для быстрого отвода влаги, чтобы ваши ноги оставались сухими и предотвращали появление мозолей. Также из синтетических волокон делают анатомические носки с 5 пальцами, что устраняет трение между ними при деформации стопы.

Носки с подогревом – современное ноухау. Нагревательный элемент находится в зоне под пальцами и может выдавать от 38°C до 55°C. Нос нагревается нитями углеродного волокна, главное – не забывать вовремя заряжать аккумуляторы.

В подборе зимних носков важен не только материал, но и соответствие размера. Тесные носки могут препятствовать кровообращению и приводить к замерзанию ног. "Телеграф" рассказывал, как можно выбрать подходящие носки, даже если вы не знаете своего размера в этой детали гардероба.