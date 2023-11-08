Получите больше тепла: где и как правильно хранить дрова

Как и где хранить дрова, чтобы они не отсырели и давали больше тепла

Несмотря на широкий выбор современных способов и средств для получения тепла в доме многие домовладельцы отдают предпочтение дровяному отоплению. В таком случае приходится заботиться не только о том, где и как купить дрова, но и о правильном их хранении.

Конечно же дрова должны быть сухие. Влажными их трудно разжигать, в них ухудшается теплоотдача и они отдают больше дыма. Поэтому сушите свежие дрова долго.

Если вы рубите дрова самостоятельно, вам придется дать им время высохнуть. Свежие дрова слишком влажные и поэтому не должны сразу же оказаться в печи.

Храните дрова в сухом и проветриваемом месте. Даже приобретенные в идеальном состоянии дрова могут отсыреть. Их необходимо защищать от влаги, чтобы они оставались сухими или в случае чего могли нормально высохнуть.

Лучшее место для хранения дров — это защищенная южная стена дома, куда попадает много солнца, или крытый деревянный навес. Здесь древесина защищена от влаги и к бревнам будет поступать достаточно воздуха, чтобы они не гнили и на них не образовалась плесень.

Ни в коем случае нельзя хранить дрова в гараже или подвале, так как здесь скапливается влага и древесина может заплесневеть.

Если древесина сложена в углу во дворе, избегайте прямого контакта с землей или газоном, иначе она может загнить. В качестве основы можно использовать поддоны или доски.

Правильно складывайте бревна

Не складывайте только что купленные дрова аккуратными штабелями, сначала свалите их в кучу и оставьте на открытой площадке на несколько недель.

Затем сложите дрова перпендикулярно. Так они будут занимать больше места, но лучше просохнут и будут обдуваться воздухом.

Если вы храните дрова возле стены дома, от нее нужно отступить хотя бы 5-10 сантиметров.

Ранее "Телеграф" рассказывал об экономном способе отопления дома дровами. Оказывается, важную роль играет то, как разжигать дрова.