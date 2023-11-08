Роза не переживет холодов: как укрыть на зиму королеву сада

Когда и как правильно укрывать розу

Розы — необычайно красивые цветы, которыми украшают свои участки многие дачники. Роза довольно неплохо зимует на клумбах. Но ее, как и малину, все же стоит специально подготовить к холодам. Начало ноября отлично подходит для этой процедуры.

Подготовку розы к зимовке можно условно разделить на несколько этапов. Нужно освободить кусты от бутонов, молодых листьев и побегов. Затем стоит обрезать розы. И после этих процедур укрыть цветы.

У нуждающихся в зимнем укрытии роз необходимо удалить все невызревшие, сухие, поврежденные, загущающие куст побеги и укоротить оставшиеся стебли под высоту укрывного материала.

На зиму обрезают и высаженные в том году саженцы, и старые розы. Кусты нельзя обрезать раньше, чем начнутся ночные заморозки.

Перед укрытием роз на зиму их нужно обработать от вредителей. Для этих целей подходит 3%-ный раствор медного купороса.

После этих процедур можно приступать к укрытию кустов.

Корни цветка нужно окучить сухой здоровой почвой либо хвоей. Соорудите каркас. Для этих целей можно использовать металлические дуги для парника. Их нужно установить над кустами. Утеплите каркас, натянув на него агроволокно, либо какой-то другой синтетический утеплитель. Закрепите края укрывного материала, чтобы его не сорвал ветер и чтобы холодный воздух не попадал внутрь укрытия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство отпугнет вредителей от роз. Обрабатывать цветы нужно в ноябре.