Роза не переживет холодов: как укрыть на зиму королеву сада
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Когда и как правильно укрывать розу
Розы — необычайно красивые цветы, которыми украшают свои участки многие дачники. Роза довольно неплохо зимует на клумбах. Но ее, как и малину, все же стоит специально подготовить к холодам. Начало ноября отлично подходит для этой процедуры.
Подготовку розы к зимовке можно условно разделить на несколько этапов. Нужно освободить кусты от бутонов, молодых листьев и побегов. Затем стоит обрезать розы. И после этих процедур укрыть цветы.
У нуждающихся в зимнем укрытии роз необходимо удалить все невызревшие, сухие, поврежденные, загущающие куст побеги и укоротить оставшиеся стебли под высоту укрывного материала.
На зиму обрезают и высаженные в том году саженцы, и старые розы. Кусты нельзя обрезать раньше, чем начнутся ночные заморозки.
Перед укрытием роз на зиму их нужно обработать от вредителей. Для этих целей подходит 3%-ный раствор медного купороса.
После этих процедур можно приступать к укрытию кустов.
- Корни цветка нужно окучить сухой здоровой почвой либо хвоей.
- Соорудите каркас. Для этих целей можно использовать металлические дуги для парника. Их нужно установить над кустами.
- Утеплите каркас, натянув на него агроволокно, либо какой-то другой синтетический утеплитель.
- Закрепите края укрывного материала, чтобы его не сорвал ветер и чтобы холодный воздух не попадал внутрь укрытия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство отпугнет вредителей от роз. Обрабатывать цветы нужно в ноябре.