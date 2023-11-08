Быстро высушить вещи в холода поможет бутылка: что нужно сделать

Высушить мокрые вещи осенью и зимой проблематично

Иногда самые неожиданные предметы помогают лучше справиться с какой-то задачей. Так, небольшая хитрость с пластиковой бутылкой поможет не только избавиться от конденсата в квартире, но и ускорить процесс сушки белья, что особо актуально в холодное время года.

Этим оригинальным способом поделился в своем Youtube-канале блогер come cucinare.

Он обратил внимание, что перекладины раскладной сушилки для белья слишком тонкие. Из-за этого белье сохнет слишком долго. Решить проблему предлагается с помощью пластиковой бутылки.

Необходимо ножницами или ножом аккуратно отрезать верхнюю часть бутылки и дно. Затем нужно разрезать бутылку вдоль и прикрепить к перекладинам на сушилке.

Чтобы вещи быстрее отдавали влагу, нужно обеспечить доступ воздуха. Благодаря пластику части одежды на сушилке расширятся, между ними будет лучше циркулировать воздух, что ускорит процесс высыхания.

Дополнительным преимуществом использования пластиковой бутылки во время сушки белья будет уменьшение складок и заломов.

Помните, что недосушенное белье может стать причиной появления затхлого запаха в шкафу и даже образованию плесени. Ранее "Телеграф" рассказывал, как этого избежать.