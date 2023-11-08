Эти привычки быстро сломают вашу посудомойку: как делать не стоит

Чаще всего поломки посудомойки возникают из-за вредных привычек владельцев

Посудомоечная машина существенно упрощает жизнь своему владельцу. Однако со временем можно заметить некачественно вымытую посуду, образовавшуюся накипь, которую можно легко убрать, или вовсе сломанную технику.

Причин для этого может быть множество, однако чаще всего – это вредные привычки владельцев. Как не нужно обращаться с посудомойкой рассказывают "Белновости".

Как не сломать посудомойку

Причиной неисправности могут быть остатки еды, вместе с которыми владелец ставит тарелку в посудомойку. Прежде, чем это сделать, посуду необходимо ополоснуть.

Кроме того, некоторые, понимая всю прелесть техники, начинают мыть все подряд в посудомойке. Стоит отметить, что некоторую посуду необходимо мыть только вручную, ведь это может навредить, как самой посуде, так и машине. В частности, это тарелки из глины, сервизы с позолотой, сковородки со специальным покрытием.

Если в посудомоечной машине горит индикатор отсутствия соли в бачке, эту проблему необходимо устранить, а не игнорировать. Соль не только смягчает воду и улучшает качество мытья – она также защищает бытовую технику от накипи.

Также, после каждого цикла необходимо промывать фильтр и удалять остатки пищи. Это улучшит качество мытья посуды и продлит срок службы техники.

А если вы счастливый обладатель посудомойки, рекомендуем узнать, как ускорить ее работу. Существует один простой трюк за 10 минут.