Вы будете тушить капусту только так: три простых добавки, которые сделают блюдо невероятно вкусным

Секреты приготовления тушеной капусты

Мы рассказывали, как приготовить простой и вкусный салат. Теперь делимся советами по приготовлению тушеной капусты.

У многих это любимое осеннее блюдо – оно вкусное, способное быстро утолить голод и насытить организм питательными веществами. На Ukr.Media рассказали, что и на каком этапе добавить, чтобы угощение было еще вкуснее.

Влейте немного уксуса

Это нераспространенный компонент – далеко не все добавляют уксус во время тушения капусты. Но бояться перекислить капусту не стоит. Уксус, особенно ароматный – бальзамический, винный или яблочный – сделает вкус блюда более приятным и качественным. Достаточно будет одной маленькой ложки.

Имбирь и паприка

Специи, подобранные с умом, сделают вкус тушеной капусты более выразительным и незабываемым. Добавьте к своим любимым специям при тушении капусты имбирь и паприку – блюдо станет невероятно качественным. Эти специи идеально ей подходят.

Горчица

Так капуста станет еще вкуснее. Нужно добавить одну большую ложку горчицы – мягкую медовую или французскую. Не стоит вводить классическую крепкую горчицу – капуста может получиться слишком острой. Но игнорировать компонент полностью не стоит.

Попробуйте эти способы – и вы будете поражены тем, как вкусно получилось. Также мы рассказывали, как пожарить особо сочные котлеты.