Поможет штора: как сохранить тепло в комнате во время блэкаута

Эти действия достаточно очевидны

При отключении света или теплоэнергии из помещения может быстро уйти тепло. Есть множество способов, как не замерзнуть в квартире или доме с помощью генератора, печки или обогревателя. Но не все могут позволить себе такие приборы, поэтому есть лайфхаки, не требующие больших денег и действий.

С помощью обычных штор и солнца человек может обогреть комнату, как говорится на сайте Slashgear. Однако такие действия будут работать только тогда, когда на улице солнечная погода и квартира находится на солнечной стороне.

Летом теряется большое количество денег на электроэнергию при охлаждении комнаты с помощью кондиционера. Предотвратить это могут шторы – стоит только закрыть окна и тогда в комнате будет поддерживаться одна и та же температура долгое время.

Поэтому если окна будут закрыты шторами во всех комнатах, в квартире может стать немного холоднее.

Так же работает и в другую сторону – когда днем светит солнце, то стоит его "впустить" в комнату. Как только начнет темнеть, шторы нужно закрыть, чтобы тепло еще немного задержалось в доме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими домашними подручными средствами можно заменить свечу или фонарик при отключении света.