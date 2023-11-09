Нужна защита не только от мороза: обязательно сделайте это с лавандой накануне зимы
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При хорошем уходе растение отлично перенесет зиму
Лаванда – одна из самых популярных ароматических трав в саду и на балконе. Если вы хорошо заботитесь о растении и время от времени подрезаете его, вы сможете наслаждаться красивым цветением этого растения в течение долгих лет. Однако только в том случае, если вы устроите средиземноморскому растению не только осеннюю обрезку, но и защиту зимой.
Насколько зимостойка лаванда, зависит от вида и сорта. Некоторые виды могут хорошо перезимовать на грядках или в горшках. Но зимой цветок нужно обязательно защитить не только от лютых морозов, но и от солнца.
Как пишет Merkur, зимой лаванда может стать жертвой так называемого морозного высыхания. Поэтому растение нужно беречь от избытка солнечных лучей и влажности.
Противодействовать негативным факторам может зимняя защита. Накануне морозов рекомендуется соорудить над лавандой слой мульчи из сухих листьев, либо из хвороста и еловых веток.
Если растение зимует в горшке, есть смысл накрыть его пузырчатой пленкой, флисовыми или соломенными ковриками и поставить его в частично затененное место. От мороза растение защитит подставка из пенопласта или дерева.
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