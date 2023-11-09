Тример для одежды не понадобится: чем лучше всего убирать катышки с одежды

Как и чем убрать катышки с теплых вещей

В этом году осень долго радует хорошей погодой и дает больше времени на подготовку к сезону более теплых пальто и свитеров. До наступления холодов нужно успеть освежить вещи, смягчить колючие свитера и избавиться от катышков, которые часто появляются на вязаных вещах.

Неприглядные шарики появляются на одежде в результате трения. Интересно, что удалить их можно таким же образом. Положите свитер, который нуждается в обновлении на твердую поверхность (пол, стол или гладильную доску). Независимо от метода, который вы используете, сначала быстро проверьте его эффективность на небольшом незаметном кусочке материала. Это гарантирует, что вы не повредите свою одежду. Вычищая катышки, придерживайте одежду рукой.

Как убрать катышки с одежды

Один из самых распространенных способов борьбы с катышками и затяжками – использование специальной машинки для стрижки. Но если ее нет, не расстраивайтесь. Домашние методы работают не хуже, и к тому же не требуют дополнительных затрат.

Небольшие катышки можно удалить с помощью обычного скотча или одежного валика. Приложите его к свитеру, а затем быстро оторвите – так вы удалите немного ворса.

Более крупные катышки уберет пемза. Слегка перемещайте ее по поверхности одежды, пока не удалите испорченные ворсинки. Также рекомендуется заворачивать пемзу в капроновый носок, чтобы в процессе не испортить одежду.

Еще один способ — использовать бритву. С ней нужно быть особо осторожно, чтобы не повредить ткань.

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