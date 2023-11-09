Как посеять помидоры под зиму: уникальный способ получить ранний урожай

Для посадки понадобятся целые плоды

Даже не очень опытные дачники знают, что такие растения как лук и чеснок можно сажать под зиму. Но мало кто знает, что таким же образом можно высаживать и помидоры. Это помогает избавиться от необходимости выращивать рассаду и позволяет получить ранний урожай сочных овощей.

Когда сажать озимые помидоры

Сеять томаты нужно в то время, когда температура будет стабильно низкой – в конце октября или в ноябре. Ни в коем случае не стоит заниматься посадкой накануне потепления. Плюсовые температуры будут способствовать появлению ростков, которые потом убьют холода.

Как правильно сажать томаты на зиму

Для посадки выбирайте только устойчивые к холодам сорта томатов.

Выкопайте ямки и в каждую положите неповрежденный вредителями или болезнями плод.

Засыпьте плоды землей и слегка утрамбуйте ее. Высота грунта над томатами должна быть примерно 2-3 см.

Мульчируйте почву сухими листьями, опилками или перепревшей травой. Должен получиться слой не менее 15 сантиметров высотой.

При появлении снега накидайте его сверху посадок.

Мульчу следует убрать весной, когда почва уже прогреется.

За зиму томаты пройдут в теплице закалку и будут не так сильно подвержены неблагоприятным природным факторам. Вырастут крепкие кусты со здоровыми и развитыми корнями. И еще одно преимущество — озимые помидоры более устойчивы к болезням и вредителям.

Помидоры можно выращивать и на подоконнике. "Телеграф" рассказал, как это правильно сделать.