Один ингредиент, который все добавляют неправильно: украинский повар раскрыл секрет лучших сырников

Все зависит от теста на сырники

Мы рассказывали, как приготовить вкусные сырники без муки. Там секрет состоит в том, чтобы добавить вместо муки манку, которая слепляет сырники, но не забивает их как муку. Но даже с мукой можно приготовить вкуснейшие и пышные сырники.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал украинский повар Андрей Клюс. Он подчеркнул несколько очень важных моментов в приготовлении, о которых мало кто знает.

Как добавлять яйца в сырники

Ошибка, по словам повара, в том, что кулинары добавляют в сырники целые яйца. Это очень разжижает тесто, и поэтому, чтобы придать ему нужную консистенцию, нужно сыпать много муки.

Совсем другое дело добавить только желтки. В желтке – грубо говоря, жир, в белке – вода. Жир нужен, чтобы скрепить массу, придать ей текстуру. А яичный белок только добавит воды, которую потом придется загущать мукой.

Также нужно позаботиться, чтобы творог на сырники был максимально сухим. Если у вас другой сыр, то из него нужно унести всю лишнюю воду. Для этого понадобится самая обычная марля – просто отбросить на нее сыр и дать жидкости стечь под влиянием гравитации.

С этим простым правилом муки можно будет добавлять совсем чуть-чуть. В основном добавлять его следует маленькими порциями, пока не будет удачная густая консистенция.

Потому просто возьмите желтки. А из белков потом можно будет приготовить вкусный меренговый рулет. Также мы делились рецептом причудливых кубических сырников.