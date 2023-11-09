Скребок не нужен: чем быстро разморозить лобовое стекло авто

Очистить стекло от льда поможет самодельное средство

Низкие температуры доставляют немало проблем водителям. Замерзшие стекла автомобиля – кошмар для людей, которые спешат утром на работу или на важную встречу. К счастью, есть домашний трюк, который позволит избавиться ото льда без использования скребка.

Если утром вы вышли на улицу и увидели, что окна авто обледенели, не спешите бежать за кипятком, или доставать скребок. Лучше приготовить домашний антилед. Все, что вам нужно сделать, это добавить один ингредиент в воду и распылить его на стекла авто, чтобы избавиться от инея и льда.

Для приготовления понадобится дистиллированная вода и спирт. Ингредиенты следует смешать в пропорции 1:3, залить в пульверизатор, а затем распылить на окна. Благодаря приготовленной таким образом смеси лед на окнах должен растаять и исчезнуть без помощи скребка.

У опытных водителей в арсенале есть несколько хитростей на осенне-зимний сезон:

Перед морозами стоит смазать уплотнители вазелином, благодаря чему резина не замерзнет.

Закрыв вечером зеркала пакетом, вам не придется очищать их по утрам от льда и инея.

Замерзший замок приведет в чувства антисептик для рук со спиртом. Просто налейте несколько капель средства в замок, чтобы растопить лед.

Идеальное решение, чтобы дворники не замерзали – надеть на них фольгированные конверты для документов. Стеклоочистители следует обернуть пленкой и закрепить скотчем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как своими руками смешать зимнюю жидкость для омывания стекла авто. Средство готовится из доступных ингредиентов.