Скребок не нужен: чем быстро разморозить лобовое стекло авто
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Очистить стекло от льда поможет самодельное средство
Низкие температуры доставляют немало проблем водителям. Замерзшие стекла автомобиля – кошмар для людей, которые спешат утром на работу или на важную встречу. К счастью, есть домашний трюк, который позволит избавиться ото льда без использования скребка.
Если утром вы вышли на улицу и увидели, что окна авто обледенели, не спешите бежать за кипятком, или доставать скребок. Лучше приготовить домашний антилед. Все, что вам нужно сделать, это добавить один ингредиент в воду и распылить его на стекла авто, чтобы избавиться от инея и льда.
Для приготовления понадобится дистиллированная вода и спирт. Ингредиенты следует смешать в пропорции 1:3, залить в пульверизатор, а затем распылить на окна. Благодаря приготовленной таким образом смеси лед на окнах должен растаять и исчезнуть без помощи скребка.
У опытных водителей в арсенале есть несколько хитростей на осенне-зимний сезон:
- Перед морозами стоит смазать уплотнители вазелином, благодаря чему резина не замерзнет.
- Закрыв вечером зеркала пакетом, вам не придется очищать их по утрам от льда и инея.
- Замерзший замок приведет в чувства антисептик для рук со спиртом. Просто налейте несколько капель средства в замок, чтобы растопить лед.
- Идеальное решение, чтобы дворники не замерзали – надеть на них фольгированные конверты для документов. Стеклоочистители следует обернуть пленкой и закрепить скотчем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как своими руками смешать зимнюю жидкость для омывания стекла авто. Средство готовится из доступных ингредиентов.