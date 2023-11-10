Всего одна привычка спасет дом от плесени: что обязательно делать осенью и зимой

Предотвратите появление плесени с помощью этого совета

Осень и зима — время, когда в помещениях появляется плесень. Этому способствует повышенная влажность и низкие температуры из-за отключения отопления. Кроме того, что плесень не эстетично выглядит, она наносит вред организму.

Есть много эффективных способов борьбы с плесенью. Но все же лучше сделать все, чтобы она не появилась. Помогут в этом привычки, которые должны стать ежедневной рутиной, советует издание Metro.

Признаками появления плесени в доме могут быть не только черные или зеленые пятна на стенах, потолке или на затирке между плитки. Отслоение обоев, запах сырости в доме или чувство большей усталости, чем обычно также могут свидетельствовать о наличии грибка.

Как предотвратить появление плесени

Когда вы утром заправляете постель, обязательно откиньте одеяло и откройте окно в комнате. Это позволит лишней влаге легко выходить из помещения и снизит вероятность сырости в спальне.

Открытие штор или жалюзи утром может естественным образом согреть комнату и снизить вероятность скопления влаги или конденсата на окнах.

Эту простую задачу следует выполнять ежедневно, и тогда в комнате не появится плесень.

Ключом к предотвращению появления плесени в доме является недопущение скопления влаги. При готовке на кухне или в ванной всегда используйте вытяжку и регулярно протирайте ее.

Если вы кипятите чайник или готовите без крышки, всегда держите окно открытым, чтобы водяной пар мог легко выходить за пределы кухни.

Если вы будете придерживаться этих привычек ежедневно, с большой долей вероятности получится пережить зиму не беспокоясь о плесени или сырости.

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