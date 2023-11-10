Бесплатно и без капли химии: чудо-способ поможет без труда отмыть духовку от старых пятен

Проста вода поомжет очистить духовку от жира и старых пятен

Как бы не старались хозяйки поддерживать чистоту духовки, рано или поздно на ней все равно обнаруживаются старые пятна от жира. Зачастую с ними непросто бороться и приходится использовать для этого дорогую химию или прибегать к народным методам.

Однако существует лайфхак, который поможет избавится от загрязнений быстро, экологично и бесплатно. Регулярно проделывая такой трюк, ваша духовка будет выглядеть как новая, информируют "Белновости".

Как очистить духовку от старых пятен

Невероятно, но факт. Скорее всего, избавится от проблемы вам поможет обычная пара. Чтобы воспользоваться лайфхаком, необходимо набрать воду в две емкости, разрешенные для использования в духовке, и поместить их туда.

После этого, необходимо выставить температуру на максимум и подождать около 40 минут. В духовке тем временем будет создаваться эффект сауны, благодаря застывший жир, нагар и другие загрязнения растворятся и их можно будет без труда удалить.

Стоит отметить, что нельзя подходить к духовке сразу после ее выключения. Необходимо аккуратно открыть дверцу и выпустить пар – это поможет избежать вам ожогов. После этого можно приступать к мытью.

А когда вы почистите духовку, можете приступать к очищению вытяжки, как рекомендует "Телеграф". Благодаря фантастическому трюку, это также не займет у вас много времени и сил.