Если одежда электризуется: 8 лайфхаков, которые решат "колючую" проблему
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Есть несколько действенных советов
Во время холода и заморозков большинство людей могут столкнуться с проблемой, когда "кусается" теплая одежда. Это может принести дискомфорт и неприятные ощущения.
Решить эту проблему достаточно просто. Что нужно для этого сделать и как не испортить одежду, можно узнать на сайте prostoway.
Список советов, которые точно помогут
- Самый распространенный метод – налить воду в бутылку и добавить немного кондиционера. Этим раствором необходимо опрыскать одежду, но изнутри. Результаты эффективны в течение нескольких часов.
- Однако вещи также могут электризоваться и в стиральной машине. При стирке в барабан нужно насыпать соду и выбирать низкие обороты.
- Сушить одежду лучше всего на свежем воздухе;
- После обычной стирки вещи следует ополаскивать в смеси из 10 литров воды и чайной ложки лимонной кислоты;
- Развешивая свою одежду на металлических вешках, металл хорошо устраняет статическое электричество;
- Часто платье или юбка прилипают к колготкам. Чтобы предотвратить это, нужно провести куском твердого мыла по колготкам или внутренней стороне вещи;
- "Разрядить" наэлектризованное платье поможет ходьба босиком;
- Профилактическими средствами в борьбе с электризацией одежды является увеличение влажности в помещении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как без триммера можно убрать катышки из одежды.