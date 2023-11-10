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Если одежда электризуется: 8 лайфхаков, которые решат "колючую" проблему

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Свитер Новость обновлена 10 ноября 2023, 12:36
Свитер. Фото Pixabay

Есть несколько действенных советов

Во время холода и заморозков большинство людей могут столкнуться с проблемой, когда "кусается" теплая одежда. Это может принести дискомфорт и неприятные ощущения.

Решить эту проблему достаточно просто. Что нужно для этого сделать и как не испортить одежду, можно узнать на сайте prostoway.

Список советов, которые точно помогут

  • Самый распространенный метод – налить воду в бутылку и добавить немного кондиционера. Этим раствором необходимо опрыскать одежду, но изнутри. Результаты эффективны в течение нескольких часов.
  • Однако вещи также могут электризоваться и в стиральной машине. При стирке в барабан нужно насыпать соду и выбирать низкие обороты.
  • Сушить одежду лучше всего на свежем воздухе;
  • После обычной стирки вещи следует ополаскивать в смеси из 10 литров воды и чайной ложки лимонной кислоты;
  • Развешивая свою одежду на металлических вешках, металл хорошо устраняет статическое электричество;
  • Часто платье или юбка прилипают к колготкам. Чтобы предотвратить это, нужно провести куском твердого мыла по колготкам или внутренней стороне вещи;
  • "Разрядить" наэлектризованное платье поможет ходьба босиком;
  • Профилактическими средствами в борьбе с электризацией одежды является увеличение влажности в помещении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как без триммера можно убрать катышки из одежды.

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#Одежда #Лайфхак #Электризация