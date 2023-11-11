С этими привычками уборка неэффективна: от чего стоит избавится, чтобы убирать редко

Добится чистоты в доме очень просто

Казалось бы — уборка была совсем недавно. А на мебели снова видна пыль, на полу — разводы, а на стекле — отпечатки пальцев. В очередной раз приходится браться за тряпку и делать все по второму кругу.

Проблема быстрого загрязнения дома может быть в ошибках, которые допускают многие хозяйки во время уборки. Устранив их, период чистоты существенно увеличится, информируют "Белновости".

Каких ошибок необходимо избегать во время уборки

Одна тряпка на все

Хозяйке необходимо иметь разнообразные виды тряпок для обработки различных поверхностей в доме. Это касается не только полов и мебели, но и стеклянных поверхностей, сантехники, кухонных поверхностей и многого другого.

Экономия на пылесборниках

Регулярная очистка пылесоса необходима не только для поддержания оптимальной тяги в процессе наполнения мешка. Без тщательной очистки уборочного прибора он может стать источником распространения бактерий во время уборки. Кроме того, влага, попадающая внутрь, создает условия для развития плесени.

Бытовая химия

Растворы полировки мебели или другую химию рекомендуется наносить сначала на тряпку, а затем аккуратно обрабатывать поверхность. Этот метод не только экономит материалы, но также предотвращает появление разводов на мебели.

Экономия на салфетках

Салфетки из микрофибры превосходно удерживают пыль и обладают высокой впитывающей способностью к влаге. Они значительно превосходят в качестве уборки самодельные тряпки из старых футболок.

Теплая вода

При использовании бытовой химии для мытья пола рекомендуется брать прохладную воду. При подготовке раствора в теплой воде влага на полу испарится быстрее, что может привести к образованию мыльных разводов и налета.

А если вы заметили разводы на окнах, рекомендует узнать, как сделать так, чтобы окна сверкали до весны. Использование в процессе мытья доступных ингредиентов поможет сделать так, чтобы грязь и пыль не задерживались на стеклах.