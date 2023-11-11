Батареи дадут больше тепла: вот что с ними нужно сделать

В комнате станет чище и теплее

Уборка в доме предусматривает обязательное удаление пыли со всех поверхностей. Но внутри батарей пыль убирается далеко не всегда и зря, потому что там скапливается очень много загрязнений, которые плохо влияют на самочувствие. К тому же очень грязный радиатор может плохо отдавать тепло.

О том, как приготовить очищающую смесь для радиаторов и как увеличить теплоотдачу батарей, рассказывают на странице в Instagram sprytne_triki.

Вымыть всю грязь и батареи можно с помощью обычного стирального порошка: 2 столовые ложки средства нужно смешать с 500 миллилитрами теплой воды.

Постелите под радиатор одноразовые пеленки и поставьте большую емкость, чтобы грязь стекала прямо в нее. Пролейте батарею смесью порошка с водой. Пыль и грязь смоются буквально за несколько секунд.

Следующий шаг после очистки радиатора — подготовка "экрана" из алюминиевой фольги. Благодаря этой поделке стена будет закрыта от холода, а тепло батареи будет отражаться от фольги и прогревать комнату.

Вам понадобится тонкий картон – вырежьте его по форме и размеру вашего радиатора. Затем наклейте на картон фольгу. Получившуюся панель поставьте за радиатор. Через некоторое время вы ощутите, что в комнате стало теплее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без помощи сантехника стравить лишний воздух из радиатора. Благодаря этому лайфхаку батареи начинают отдавать больше тепла.