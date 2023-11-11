Как правильно проветривать комнаты зимой: дома не будет сырости и плесени

Проветривание — обязательная процедура зимой

Для создания правильного микроклимата в квартире необходимо правильно проветривать помещение. От наличия свежего воздуха напрямую зависит самочувствие жителей. К тому же проветривание помогает предотвратить появление плесени и конденсата на окнах.

Менять воздух в помещении следует минимум 3-4 раза в день. При низкой температуре зимой, либо в дни, когда на улице сильный ветер, достаточно на 3-5 минут оставить окна открытыми.

Лучшее время для проветривания также зависит от помещения и его использования. После принятия душа, ванны, приготовления пищи или сна необходимо немедленно избавиться от влажного воздуха в квартире.

Следует хорошо проветрить спальню сразу после пробуждения. В течение дня в комнате нужно поддерживать температуру в 16-18 градусов. Следует помнить, что чем выше влажность и ниже температура в помещении, тем выше риск появления плесени.

Особо часто нужно проветривать помещение, если в нем сушатся вещи, или стоит аквариум. Это одни из главных источников излишней влаги.

Во время приготовления пищи стоит накрывать кастрюли и чайники крышками. После окончания готовки нужно обязательно проветрить помещение. Не только ради избавления от неприятного запаха, но и от влаги.

Как пишет Merkur, для профилактики появления конденсата и плесени зимой в жилом помещении нужно поддерживать температуру воздуха около 18-22 градуса и влажность от 40 до 60%.

Уровень нормальной влажности зависит от состояния здания и температуры воздуха снаружи. В хорошо изолированном здании значение около 60% может не быть проблемой. Если вентиляция и изоляция здания плохая, даже при 40% влажности и холодной погоде в углах помещений может появиться плесень.

Если же избежать появления грибка на стенах не удалось, нужно как можно быстрее избавиться от него. "Телеграф" рассказывал, как это легко сделать.