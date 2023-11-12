Не только зубы будут чистыми: как еще можно использовать зубную пасту

Способы применения зубной пасты в быту

Зубную пасту можно использовать не только по прямому назначению, но и травить ею тараканов. Кроме того — это отличный экологичный очиститель желтизны и старых загрязнений.

Зубную пасту также часто используют, чтобы привести в порядок белую обувь. А что еще с ней можно сделать рассказывают "Белновости".

Лайфхаки с зубной пастой

Чистый кафель

Используя зубную пасту, легко поддерживать чистоту как на поверхности плитки, так и в швах между ней. Важное условие: выбирайте белую пасту, чтобы избежать возможного окрашивания швов. Нанесите пасту на старую зубную щетку, тщательно обработайте швы и поверхность плитки. После этого промойте остатки чистящего средства влажной тряпкой. После такой процедуры плитка заметно блестит, а швы становятся светлее.

Средство от пятен

Появившееся пятно на одежде необходимо смочить водой и обработать пастой, тщательно втирая ее в ткань. После этого ткань следует промыть водой и постирать как обычно.

Очищение утюга

Нанесите пасту на сухую щетку. Затем тщательно очистите поверхность утюга, смыв остатки пасты влажной салфеткой. После этого прогладьте утюгом ненужный материал, чтобы избавиться от остатков пасты после процедуры чистки.

Ранее мы рассказывали, что японские домохозяйки замораживают зубную пасту небольшими порциями. После этого они используют ее во время уборки.