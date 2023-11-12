Старый пуховик не узнаете: простое средство из трех компонентов уберет засаленность

Как очистить засаленные воротник и рукава пуховика

Любая одежда со временем теряет свой презентабельный вид. На пуховиках это особенно заметно. Потертая ткань приобретает жирный блеск. Особенно неопрятно выглядят засаленные рукава, карманы и воротник.

Если на вашей любимой зимней куртке есть такие загрязнения, не спешите отправлять ее в мусорное ведро. Пуховик можно реанимировать с помощью одного раствора, который готовится за считанные минуты.

Вам понадобится:

нашатырь 1 чайная ложка;

средство для мытья посуды 1 чайная ложка;

вода 1 столовая ложка.

Смешайте все компоненты в одной емкости. Затем с помощью утюга или парогенератора нагрейте все проблемные зоны на пуховике — воротник, манжеты, карманы. Действуйте осторожно, чтобы не обжечься и не используйте сильно высокие температуры, чтобы не испортить ткань.

После нагревания нужно с помощью губки или спонжа нанести чистящее средство на загрязнения и интенсивно потереть. При этом следите, чтобы вещь сильно не намокала.

Оставьте куртку с нанесенным на нее средством минут на 30, после чего удалите остатки раствора сначала влажной, а потом сухой тряпкой. После процедуры вы заметите, что засаленные пятна исчезли.

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