"Ударит" мало не покажется: когда ждать следующую сильную магнитную бурю

Прошлая космическая непогода была всего на 1 балл сильнее

Затяжная магнитная буря, которая началась еще на прошлых выходных, подходит к концу. Однако расслабляться землянам не стоит.

Об это свидетельствует прогноз метеорологов с сайта Meteoagent. По их данным, уже через неделю, а именно 22 ноября, нашу планету снова атакует мощный геомагнитный шторм. Его К-индекс (градация мощности) равняется 5 баллам — мощная магнитная. Прошлая космическая непогода была всего на 1 балл сильнее.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, что и обычная погода не дает расслабляться украинцам. По всей Украине 12 ноября штормит.