Об этом знают не все: как еще можно использовать корицу в быту

Как можно использовать корицу в быту

Кроме использования в выпечке, корицей также отпугивают пауков. Также, благодаря кофе с корицей в каждый четверг, вероятность разбогатеть увеличивается в разы.

Однако, эту замечательную пряность можно использовать еще в некоторых бытовых сферах. Каких именно — рассказывают "Белновости".

Три необычных способа использовать корицу

Неприятный запах ног

Проблема неприятного запаха ног часто связана с повышенным потоотделением. Для эффективного решения этой проблемы можно воспользоваться необычным методом. Просто в чашку горячей воды добавьте ложку молотой корицы, перемешайте и добавьте в таз с водой. Подержите ноги в воде 15 минут. Проводя данную процедуру регулярно, вы сможете забыть о неприятном запахе ног.

Свежее дыхание

Еще один способ необычного применения корицы – борьба с неприятным запахом изо рта. Приготовив настой из ложки корицы, охладив его и регулярно полоща рот, дыхание станет свежим и приятным.

Борьба с молью

Многим известно, что моль не любит запах лаванды. Тем не менее, не только этот аромат способен отпугнуть насекомых. Немного корицы, вложенной в саше, также может послужить эффективным средством. Несколько таких "сюрпризов" не позволят моли приблизится к шкафам.

Ранее м писали, что для привлечения богатства необходимо положить в свой кошелек или сумку палочку корицы или небольшой мешочек с коричневым порошком. Это поможет вам настроиться на позитив и сделать ваш кошелек толще.