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Поставьте этот цветок на подоконник: про конденсат больше не вспомните

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Один из самых неприхотливых цветов
Один из самых неприхотливых цветов. Фото pibig.info

Конденсат на пластиковых окнах больше не появится

Во многих домах при снижении температуры на улице образуется конденсат на окнах. Вода на стеклах не только портит вид из окна, но и со временем может вызвать появление плесени. Простым протиранием окон избавиться от конденсата невозможно. Нужно действовать иначе.

В случае, если в доме нет осушителя воздуха, уместны будут народные средства. Одно из них — использовать комнатные растения в качестве поглотителей влаги.

Пожалуй, это самый простой метод борьбы с конденсатом. Достаточно просто разместить на подоконниках растения, которые от природы обладают влагопоглощающими свойствами.

Самое популярное из таких растений — хлорофитум. Этот цветок еще называют "растение-паук" и "семейное счастье". Хлорофитум неприхотливый и очень простой в уходе цветок. Он прекрасно растет даже в доме у тех, кто совсем не имеет опыта в цветоводстве и забывает поливать цветы.

Хлорофитум рекомендуют держать в спальне, кухне или даже ванной. То есть в помещениях, где собирается больше всего влаги. Уже спустя пару дней после появления цветка уровень влаги в комнате нормализуется и конденсат исчезнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проветривать помещение зимой, чтобы в нем не появилась плесень. Открывать окна нужно даже в самые сильные морозы.

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#Окна #Лайфхак #Хлорофитум #Конденсат