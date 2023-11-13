Гольфы, термобелье и не только: чем можно заменить колготки под джинсами зимой

Нередко после долгого ношения колготок появляется раздражение и зуд

С наступлением холодов люди стараются как можно больше надеть одежды, чтобы не замерзнуть на улице. Девушки под штаны надевают колготки, но они не обладают таким эффектом, как долго держать тепло.

Чем можно заменить колготки под брюками, делится издание today. Эти лайфхаки подойдут как для мужчин, так и женщин.

Список вещей, которые будут хранить тепло под брюками

Термобелье, а именно — леггинсы. Они плотно облегают ногу, имеют мягкий эластичный пояс, который прекрасно держится на талии. Их можно надеть под любую модель.

Они плотно облегают ногу, имеют мягкий эластичный пояс, который прекрасно держится на талии. Их можно надеть под любую модель. Гольфы и гетры из шерсти или кашемира. Надев под джинсы гетры или гольфы, а сверху длинный пуховик, точно не замерзнуть по дороге, а на работе не будет дискомфорта из-за колготок. Гетры и гольфы бывают и мужскими.

Джинсы с начесом. Такой вариант подойдет для прогулок на улице и активного отдыха.

Такой вариант подойдет для прогулок на улице и активного отдыха. Шерстяные штаны . Это могут быть как классические модели, так и трендовые трикотажные штаны, например из кашемира.

. Это могут быть как классические модели, так и трендовые трикотажные штаны, например из кашемира. Кожаные брюки из натурального материала – отличный выбор на зиму, поскольку они согреют, и при этом не пропускают воздух.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сделать, чтобы одежда не электризовалась и как этого не допускать.