Всего две ложки эко-средства - и шкафы заблестят, как новые: как избавится от жирного налета на кухне

Этот народный метод облегчит уборку каждому

Какой бы чистоплотной не была хозяйка, рано или поздно на кухонных шкафах можно заметить жирный налет. Он образуется из-за приготовления еды в помещении и избавится от него не всего просто.

Избавится от проблемы может помочь мыло и сода. Однако, если загрязнения сложные, можно воспользоваться еще одним народным средством – горчицей, информируют "Белновости".

Как удалить жир с кухонной мебели

Горчица – это не только пряная приправа, добавляющая блюдам изюминку, но и полезное средство очистки кухни. В ее состав входят эфирные масла, которые эффективно расщепляют жировые молекулы, освобождая поверхности от накопившихся отложений. В дополнение к этому горчица обладает антисептическими и дезодорирующими свойствами, способствуя уничтожению бактерий и неприятных запахов на кухне.

Для приготовления средства из горчицы понадобятся следующие ингредиенты:

2 столовые ложки горчичного порошка;

1 л воды;

1 столовая ложка соды;

1 столовая ложка уксуса.

Для приготовления эко-средства необходимо развести горчичный порошок водой и перемешать. Затем добавить соду и уксус, снова перемешать и перелить средство в распылитель.

Внимание! Во время обработки поверхности необходимо одеть медицинскую маску и резиновые перчатки. В помещении не должно быть живых существ, а окна должны быть открыты для проветривания.

Как использовать средство из горчицы

Обработайте средством кухонные шкафы и прочие поверхности, покрытые жиром. Дайте средству подействовать в течение 10-15 минут. Протрите обработанные поверхности влажной тряпкой или губкой. Далее протрите поверхности сухой тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы избежать появления разводов.

А если на вашей разделочной доске остаются неприятные запахи, рекомендуем воспользоваться эффективными и недорогими подручными средствами по совету "Телеграфа". Благодаря им уйдет не только запах, но и уничтожаться бактерии.