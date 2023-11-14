Станет как новый: чем почистить камин от копоти

Специальную жидкость покупать не придется

В условиях вероятных блэкаутов камин — не только украшение дома, но и хороший способ согреться зимой. Регулярный розжиг дров, даже если они хранились в благоприятных условиях, приводит к тому, что стекла покрываются копотью, сажей и нагаром. Это не только портит вид, но и мешает следить за пламенем.

Если не знать, как почистить стекло камина, можно потратить на удаление сажи очень много времени и сил. Но есть лайфхаки, которые значительно упростят процесс чистки.

Сажа и пепел покрывают защитное стекло едва ли не с первого розжига камина. Удалить черный налет можно с помощью подручных средств.

Уксус и сода. Вязкая масса этих компонентов отлично удаляет сажу. Можно использовать ее для отмывания защитного стекла или прочистки дымохода.

Чай. Пакетик с заваркой черного чая очистит сажевый налет на стекле. Особенно эффективным средство будет, если вместе с ним использовать лимон.

Картофельные очистки. Кожуру картофеля нужно сжечь в камине. Утверждается, что продукты горения будут способствовать удалению сажи.

Зубная паста. Особо эффективна для сажи, которая въелась в поверхность камина. Но использовать можно только ту пасту, которая е имеет отбеливающих свойств и абразивных частиц.

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