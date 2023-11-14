Если появилась плесень: 5 методов, как избавиться от этого вредителя
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Каждый из методов нужно проверять поочередно
По стечению времени очень большая концентрация влажного воздуха в квартире может привести к появлению плесени. Она очень опасна для организма человека, а также, если ее вовремя не убрать, то она может "съесть" стену.
Причиной ее появления может быть несколько факторов – промерзание стен, неэффективное отопление или повышение влажности, как говорят на сайте "Хочу". Чтобы ее убрать, необязательно использовать дорогостоящие бытовые химические средства.
Чем можно уничтожить плесень на стенах
- Уксус. Его нужно нанести с помощью пульверизатора на плесень. Также можно протереть тряпкой стену или другую часть дома. Этот вариант отлично подойдет для любого места;
- Перекись водорода 3%. Если после первого применения эффекта маловато, то следует повторить процедуру несколько раз.
- Сода. Растворить одну столовую ложку соды в стакане воды. Этот нетоксичный вариант подходит для любых поверхностей.
- Нафталин. Для начала приготовить водяной раствор в соотношении 1:1, а затем обработать места. Следует заметить, что нафталин имеет специфический запах.
- Хлорный отбеливатель. Хлорка – агрессивное средство, которое следует использовать осторожно и в перчатках. Однако она прекрасно борется с плесенью. После уборки нужно обязательно смыть водой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать конденсат на окнах с помощью одного растения.