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Если появилась плесень: 5 методов, как избавиться от этого вредителя

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Плеснево Новость обновлена 14 ноября 2023, 11:56
Плеснево. Фото Dreamstime.com

Каждый из методов нужно проверять поочередно

По стечению времени очень большая концентрация влажного воздуха в квартире может привести к появлению плесени. Она очень опасна для организма человека, а также, если ее вовремя не убрать, то она может "съесть" стену.

Причиной ее появления может быть несколько факторов – промерзание стен, неэффективное отопление или повышение влажности, как говорят на сайте "Хочу". Чтобы ее убрать, необязательно использовать дорогостоящие бытовые химические средства.

Чем можно уничтожить плесень на стенах

  • Уксус. Его нужно нанести с помощью пульверизатора на плесень. Также можно протереть тряпкой стену или другую часть дома. Этот вариант отлично подойдет для любого места;
  • Перекись водорода 3%. Если после первого применения эффекта маловато, то следует повторить процедуру несколько раз.
  • Сода. Растворить одну столовую ложку соды в стакане воды. Этот нетоксичный вариант подходит для любых поверхностей.
  • Нафталин. Для начала приготовить водяной раствор в соотношении 1:1, а затем обработать места. Следует заметить, что нафталин имеет специфический запах.
  • Хлорный отбеливатель. Хлорка – агрессивное средство, которое следует использовать осторожно и в перчатках. Однако она прекрасно борется с плесенью. После уборки нужно обязательно смыть водой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать конденсат на окнах с помощью одного растения.

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#Грибок #Стены #Лайфхак