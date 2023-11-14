Если появилась плесень: 5 методов, как избавиться от этого вредителя

Каждый из методов нужно проверять поочередно

По стечению времени очень большая концентрация влажного воздуха в квартире может привести к появлению плесени. Она очень опасна для организма человека, а также, если ее вовремя не убрать, то она может "съесть" стену.

Причиной ее появления может быть несколько факторов – промерзание стен, неэффективное отопление или повышение влажности, как говорят на сайте "Хочу". Чтобы ее убрать, необязательно использовать дорогостоящие бытовые химические средства.

Чем можно уничтожить плесень на стенах

Уксус. Его нужно нанести с помощью пульверизатора на плесень. Также можно протереть тряпкой стену или другую часть дома. Этот вариант отлично подойдет для любого места;

Перекись водорода 3%. Если после первого применения эффекта маловато, то следует повторить процедуру несколько раз.

Сода. Растворить одну столовую ложку соды в стакане воды. Этот нетоксичный вариант подходит для любых поверхностей.

Нафталин. Для начала приготовить водяной раствор в соотношении 1:1, а затем обработать места. Следует заметить, что нафталин имеет специфический запах.

Хлорный отбеливатель. Хлорка – агрессивное средство, которое следует использовать осторожно и в перчатках. Однако она прекрасно борется с плесенью. После уборки нужно обязательно смыть водой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать конденсат на окнах с помощью одного растения.