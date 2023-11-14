Как не замерзнуть ночью без отопления: пять лайфхаков, чтобы нагреть постель

Эти способы точно не дадут замерзнуть во время сна

Из-за возможны блэкаутов зимой возможны перебои с отоплением в домах украинцев. Чтобы не спать в холодной квартире, лучше заранее подготовиться к этому периоду.

На портале Тhe Spruce дали несколько советов, как нагреть спальню и саму кровать перед сном. К тому же эти лайфхаки помогут сэкономить на отоплении.

Приобретите теплое постельное белье

В холодную погоду более тяжелые слои постельного белья согреют вас. Так что замените простыни из хлопчатобумажной ткани или сатина на фланель или флис и накройте теплым одеялом с пуховым наполнителем (или заменителем пуха). Также можно приобрести более теплое одеяло, которое будет дольше удерживать тепло вашего тела и тем самым нагревать постель.

Носите носки и вязаную шапку

Чтобы не мерзнуть во время сна, можно надеть теплые носки перед тем, как лечь в кровать. К тому же, когда ноги в тепле, то сон у человека крепче. В особо холодный период рекомендуют надевать вязанные шапки или длинные остроконечные колпаки, как на старинных иллюстрациях. Этот способ позволит не замерзнуть голове, если в помещении есть сквозняки.

Отодвиньте кровать от окна

Если ваша кровать обычно располагается прямо под окном, вы можете спать в более теплых условиях, переместив ее в другой конец комнаты, подальше от окон. Если ваши окна не имеют нескольких стекол, то будут значительно охлаждаться за ночь, тем самым охлаждая воздух внутри помещения. В результате вы также почувствуете холод, если находитесь поблизости. То же самое можно сказать и о наружных стенах с плохой изоляцией.

Постелите толстый коврик

Хотя твердые полы, такие как дерево или ламинат, имеют множество преимуществ, тепло не входит в их число. Так что сделайте себе одолжение: в холодные месяцы постелите толстый ковер, чтобы изолировать спальню и согреть ноги, когда придет время вылезать из уютной кровати. Ковер из искусственной овчины не только добавляет изрядной дозы стиля, но и создает максимальный теплый уют для ваших ног. Но в целом подойдет ковер из любых других материалов.

Используйте грелку или обогреватель для кровати.

Уже десятилетиями проверенный лайфхак заключается в том, чтобы положить под одеяло бутылку с горячей водой или грелку. Она будет постепенно отдавать свое тепло, тем самым нагревая кровать и согревая вас.

Заменить грелку можно электропростыней, которая при помощи специальных электродов также нагревает кровать перед сном. На это уходит всего несколько минут.

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