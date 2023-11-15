Не все хозяйки это знают: как сохранить мягкость хлеба

Вопрос о том, как сохранить хлеб свежим и хрустящим, волнует многих хозяек

Благодаря некоторым хитростям, можно не только ускорить процесс созревания фруктов и овощей, например, авокадо, но и значительно продлить срок годности определенных продуктов. Многие совершают ошибки во время хранения хлеба из-за чего изделие быстро черствеет.

Вопрос сохранения мягкости и свежести хлеба на длительный срок волнует многих хозяек. А как это сделать — рассказывают "Белновости".

Как сохранить мягкость хлеба

Первое, о чем стоит позаботиться – хлебница. Лучше всего хлеб хранить именно там. Поэтому, если у вас до сих пор нет этого чудо-ящика, необходимо его купить.

Вторая ошибка, которую часто допускают хозяйки, — хранение хлеба в оригинальной упаковке. Этого делать не стоит. Лучше всего хлеб хранится в пергаментной бумаге.

Ну а если вы счастливый обладатель большой морозильной камеры, вам и вовсе не о чем беспокоится. Во время завоза свежего хлеба вы можете купить хоть пять буханок. Далее разделить каждую по пакетам, выпустив оттуда воздух и завязав, и поместить в морозилку. С вечера достав замороженный хлеб, наутро вы получите свежайшее изделие, словно из пекарни. Дополнительно подогреть хлеб можно с помощью микроволновки или духовки.

А если вы любите печь хлеб самостоятельно, рекомендуем ознакомится с рецептом любимого хлеба австралийских пастухов. Хлеб, приготовленный из муки, пищевой соды, молока, соли и сливочного масла, выпекали на открытом огне.