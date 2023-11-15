Эти болезни могут уничтожить весь запас картофеля: как сохранить овощ зимой

Картофель атакуют грибковые заболевания и не только

Картофель – один из самых популярных гарниров. Из него готовят множество блюд, начиная от простого пюре и заканчивая запеканками. Не менее привлекательна эта культура и для грибков, бактерий и насекомых, которые начинают атаковать клубни еще в поле. Учитывая все это, зимой вопрос сохранности картофеля до нового урожая становится очень актуален.

"Телеграф" расскажет и признаках заболевания картофеля и как спасти урожай.

Фитофтороз

Грибковое заболевание, которое может уничтожить практически весь картофель. Его признаки — размытые серые или бурые твердые пятна на клубнях, уходящие вглубь.

Как бороться:

Выкапывайте картошку в сухую солнечную погоду. Перед закладкой на хранение просушите клубни. Переберите картофель – если на клубнях есть подозрительные пятнышки, подгнившие участки, не закладывайте корнеплоды в погреб.

Температура воздуха в помещении для хранения картофеля должна быть около 2-3°С, влажность 80-91%. Там должна быть хорошая вентиляция и отсутствовать свет.

В течение зимнего периода не перебирайте картофель – это может привести к повреждению клубней и их дальнейшему заражению.

Сухая гниль

На клубнях появляются тусклые вдавленные пятнышки серо-бурого цвета. Затем кожица сморщивается, мякоть становится сухо. Инфекция проникает вместе с комочками влажной почвы – поэтому урожай рекомендуется убирать именно в сухую погоду.

Как бороться:

Не закладывайте на хранение картофель с трещинами или порезами, а также клубни с признаками заражения фитофторозом или паршой.

Если вы заметите пораженные картофелины, обязательно удалите их из погреба.

Мокрая гниль

Сначала пораженные участки клубней темнеют, покрываются слизью коричневого цвета, становятся очень мягкими. Со временем картофель загнивает, источая неприятный запах.

Заболевание активно развивается при нарушении условий хранения (высокая температура, влажность и плохая вентиляция) и при закладке на хранение поврежденного картофеля.

Как бороться:

Перед закладкой на хранение переберите картофель: поврежденные клубни отбракуйте.

Соблюдайте режим хранения картофеля.

Если вы заметили признаки бактериальной гнили, удалите пораженный клубень. Периодически просматривайте запасы картофеля, вовремя удаляя больные клубни, опасные для здоровых. В противном случае весь урожай будет под угрозой

Пятнистость

Признаки заболевания — коричневые пятна разного размера и формы в мякоти, которые чернеют после термообработки. Они возникают из-за неблагоприятных почвенно-погодных условий. Заболевание развивается в поле, а не во время хранения.

Как бороться:

Во время уборки, транспортировки и закладки на хранение не бросайте картофель – механические повреждения могут спровоцировать не только пятнистость, но и грибковые и бактериальные инфекции.

Соблюдайте рекомендованные для хранения картофеля в погребе условия: температурный режим и влажность.

Перед закладкой картофеля на хранение заранее подготовьте погреб. "Телеграф" рассказывал, как просушить его, очистить и защитить от грызунов.