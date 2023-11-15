Очистить и обеззаразить воду: есть несколько простейших методов

Некоторые предметы нужно купить в аптеке

Когда в стране война, то в критических ситуациях можно остаться без питьевой воды. Украинцы вынуждены приспособиться к отключениям света и перебоям водоснабжения.

Для домашней очистки воды нужно взять два основных предмета – активированный уголь и ложку из серебра. Как их правильно применить, можно узнать на сайте filter.

Обеззараживание воды с помощью угля

Активированный уголь в данной ситуации будет выступать в качестве абсорбента. Его удачно используют фабрики по производству очистного оборудования воды. Он позволяет нейтрализовать неприятный вкус, характерный для воды из трубопровода, улучшить его вкус, а также устранить практически все отрицательные добавки.

Как сделать фильтр:

взять немного марли;

завернуть несколько таблеток обычного черного активированного угля;

положить марлю на дно банки или кастрюли с водой;

Обеззараживание воды с помощью серебра

Серебро обладает бактерицидными возможностями, благодаря чему этот металл эффективно справляется фактически с любыми загрязнителями.

Как очистить воду:

возьмите банку или кастрюлю;

наполните ее водой;

бросьте на дно серебряную вещь – например, обычную чайную ложку;

В двух случаях следует подождать несколько часов, пока вся вода профильтруется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как лучше разжигать дрова для отопления помещения.