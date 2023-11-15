Очистить и обеззаразить воду: есть несколько простейших методов
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Некоторые предметы нужно купить в аптеке
Когда в стране война, то в критических ситуациях можно остаться без питьевой воды. Украинцы вынуждены приспособиться к отключениям света и перебоям водоснабжения.
Для домашней очистки воды нужно взять два основных предмета – активированный уголь и ложку из серебра. Как их правильно применить, можно узнать на сайте filter.
Обеззараживание воды с помощью угля
Активированный уголь в данной ситуации будет выступать в качестве абсорбента. Его удачно используют фабрики по производству очистного оборудования воды. Он позволяет нейтрализовать неприятный вкус, характерный для воды из трубопровода, улучшить его вкус, а также устранить практически все отрицательные добавки.
Как сделать фильтр:
- взять немного марли;
- завернуть несколько таблеток обычного черного активированного угля;
- положить марлю на дно банки или кастрюли с водой;
Обеззараживание воды с помощью серебра
Серебро обладает бактерицидными возможностями, благодаря чему этот металл эффективно справляется фактически с любыми загрязнителями.
Как очистить воду:
- возьмите банку или кастрюлю;
- наполните ее водой;
- бросьте на дно серебряную вещь – например, обычную чайную ложку;
В двух случаях следует подождать несколько часов, пока вся вода профильтруется.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как лучше разжигать дрова для отопления помещения.