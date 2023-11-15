Таропрогноз на 16 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 16 ноября 2023 года, у некоторых может быть плохое настроение и склонность к конфликтам, в то время как другие наоборот могут наладить свою жизнь.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж кубков, перевернутый Король жезлов, Двойка пентаклей

Перевернутый Паж кубков

В ближайшее время у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то скоро это может хоть немного, но измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.